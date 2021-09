Dia do Sexo: confira os benefícios das relações sexuais para o corpo e a mente

Nesta segunda-feira (6) é comemorado o Dia do Sexo. A data é vista por muitos como uma oportunidade para deixar a imaginação fluir e experimentar novas aventuras amorosas e fantasias. E a atitude tem total embasamento científico. De acordo com estudos, o sexo rejuvenesce, queima calorias, aumenta o rendimento no trabalho, combate o mau humor, a tensão, o estresse, eleva a autoestima e melhora a memória.

Segundo o neurologista e professor do curso de Medicina da UniFTC, Émerson Bernardo Gomes, a excitação sexual e o orgasmo estimulam a liberação cerebral de uma série de hormônios e neurotransmissores associados à sensação de satisfação e que também tem efeitos analgésicos, além de contribuir com a formação de novos neurônios (neurogênese) e, também, estimular o crescimento de células dendríticas – responsáveis pela identificação de infecções e desenvolvimento de resposta imune.

“Por muito tempo acreditava-se que, após formado, o cérebro não era mais capaz de criar e estabelecer novas conexões. No entanto, cientistas descobriram, em 2010, que a atividade sexual estimula áreas cerebrais associadas ao aprendizado e à capacidade cognitiva e esses estímulos afetam positivamente o desenvolvimento dos neurônios e outras células do sistema nervoso”, diz o neurologista, reforçando que pessoas que se relacionam sexualmente com frequência apresentam menos sintomas depressivos ou de ansiedade.

De acordo com Émerson, os benefícios da relação sexual podem ser sentidos, inclusive, no sono. “O sono pós-sexo é melhor e mais eficaz. Ele dá disposição e aumenta o desempenho físico no dia seguinte, criando uma sensação generalizada de bem-estar. Os hormônios produzidos durante a relação continuam agindo nos dias seguintes”, afirma o especialista.

Mas não ache que as vantagens para a saúde param por aí. A cardiologista e, também, professora da UniFTC destaca que a relação sexual faz bem ao coração. “Durante a relação sexual, existe um aumento breve do trabalho cardíaco e da pressão arterial. Manter uma vida sexual eficiente ajuda a proteger o coração e até aliviar dores”, explica ela.

Alimentos podem contribuir para aguçar a libido

Pensar bem na alimentação pode ser um bom começo para estimular o desejo sexual. Segundo a coordenadora do curso de Nutrição da UniFTC de Juazeiro, Sibery dos Anjos, um estilo de vida sedentário e alimentação inadequada podem desenvolver fadiga e indisposição, diminuindo a libido.

“Acredita-se que a libido baixa pode estar ligada à falta de vitaminas e alguns minerais, como vitamina E, Zinco e Selênio, que trazem a sensação de bem estar, fazendo com que o apetite sexual seja estimulado tanto em homens como em mulheres”, afirma a nutricionista.

Amendoim, amêndoas, castanhas, vegetais folhosos, gema de ovo, são alguns dos alimentos ricos em Vitamina E. Já proteínas animais, leite e derivados, crustáceos, cereais e chocolate amargo são fontes de Zinco. O Selênio é facilmente encontrado em alimentos como feijão, aveia, farinha de trigo, arroz e pão.

Sibery destaca que essas substâncias podem ser ingeridas individualmente ou adicionadas nas refeições habituais, pois facilmente passam despercebidas. Além disso, acrescentam sabor e valor nutritivo às refeições. “Mas, o que realmente importa é o quanto de fantasia se coloca nos alimentos”, afirma a especialista.

Universo da sedução em expansão

Além da ingestão de alimentos que estimulam o desejo sexual, existem outras formas de aguçar os hormônios relacionados ao prazer. O segmento erótico oferece várias opções para apimentar a relação, como óleos, pomadas, géis beijáveis e acessórios.

O setor disparou as vendas nos últimos meses, indo na contramão da crise econômica mundial, agravada pela pandemia da Covid-19. É o que conta Mary Leal, empreendedora do ramo desde 2014. “Mulheres, homens e casais começaram a aproveitar os atendimentos online dos sex shops e nós aproveitamos a oportunidade para fazer lives, já que as pessoas estavam todas conectadas aos seus smartphones. De março de 2020 para cá, o mercado erótico bombou, com vendas de acessórios, cosméticos sensuais e lingeries”, afirma ela.

Mary acompanha a evolução do ramo. Quando começou, levava as informações sobre os produtos e suas funções de porta em porta. Em 2018, passou a integrar uma das maiores empresas da categoria, e hoje busca contribuir fortalecendo relacionamentos: “Muitas empresas solicitam treinamentos e me tornei especialista na área, promovendo consultorias em saúde e educação sexual. Sou colunista de alguns jornais do sul da Bahia e tenho parceria com um dos maiores Sex Shops de Juazeiro e Petrolina”, conta a empreendedora.