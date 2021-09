Dia Internacional do Podcast: confira dicas de programas para ouvir em qualquer lugar

Os podcasts fazem parte do seu dia a dia? O formato em áudio é o novo queridinho das plataformas multimídia e começou a fazer sucesso no Brasil em 2018. Com diversos temas e dinâmicas, é possível ouvir desde política até uma conversa entre amigos – tudo isso enquanto você corre na esteira, faz faxina ou dirige até o trabalho. No dia 30 de Setembro, é comemorado o Dia Internacional do Podcast e o iBahia fez uma lista com produções brasileiras para você acompanhar.

O Brasil, inclusive, é um dos países que mais consomem e produzem podcasts. Segundo uma pesquisa da Kantar Ibope encomendada pela Globo, durante a pandemia da covid-19 o consumo do formato cresceu 33% e hoje cerca de 28 milhões de brasileiros têm o hábito de ouvir podcasts. Confira as dicas do iBahia:

Café da Manhã

O Café da Manhã é um podcast da Folha de São Paulo em parceria com o Spotfy. Com episódios diários, ele tem como proposta tratar dos assuntos do momento de forma simples e leve.

Eu Te Explico

Original do G1 Bahia, o podcast conta com episódios semanais e busca tratar de temas relevantes a nível Bahia e Brasil. Os episódios também trazem histórias e personagens que se destacam no estado.

Mano a Mano

Mano Brown conversa com convidados polêmicos no Mano a Mano | Imagem: Reprodução

Original Spotify, o ‘Mano a Mano’ é apresentado pelo rapper Mano Brown. Toda semana, ele recebe convidados polêmicos e conversa sobre temas relevantes, com o objetivo de ampliar a visão e promover debates. Até então, a ex-bbb Carol Conká e o ex-presidente Lula foram alguns dos convidados do podcast.

Flow Podcast

O Flow é um podcast diário e ao vivo, transmitido sempre às 20h, de segunda a sexta. Nele, os apresentadores recebem personalidades da internet, famosos da televisão e até políticos para baterem um papo sobre suas respectivas vidas e carreiras.

Vênus Podcast

Também na pegada ao vivo, o Vênus podcast é transmitido toda segunda, terça e quinta, às 17h. As apresentadoras recebem desde personalidades, como a atriz Priscila Fantin, até ilusionistas, roteiristas e anônimos que o público ‘precisa’ conhecer.

Não Inviabilize

Com bastante humor, a apresentadora Déia conta histórias enviadas por ouvintes às segundas, quartas e sextas. A depender do quadro, as histórias podem ser fofas, bizarras, engraçadas e até de terror.

Um Milkshake chamado Wanda

O Wanda é um dos podcasts mais antigos do Brasil e já comemora o seu 7º aniversário. Nele, são abordadas notícias, fofocas e opiniões sobre o mundo do entretenimento e, ao colocar o fone, o ouvinte se sente em uma conversa com os amigos.

É Nóia Minha?

No ‘É Nóia Minha?’, Camila Fremder conversa sobre paranoias que todo mundo tem | Imagem: Reprodução

Se você é uma pessoa ‘noiada’, esse podcast é perfeito para você! Nele, a escritora e roteirista Camila Fremder debate as suas paranoias com convidados e com a audiência sempre com muito bom humor.

Segue o BAba

O podcast do GE Bahia é dedicado ao futebol baiano e cobre principalmente os clubes Bahia e Vitória, os principais do estado. Os episódios são semanais.

Futebol S/A

Com bom humor e falando a ‘língua’ dos torcedores, Futebol S/A busca promover diálogo sobre assuntos que vão além dos 90 minutos de jogo. Ele conta com episódio semanais e aborda o futebol com foco na gestão, finanças e outros componentes extra campo.

Nerdcast

O Nerdcast é perfeito para quem curte cultura pop nerd | Imagem: Reprodução

O podcast do Jovem Nerd conta com episódios diários e quadros variados. A depender do episódio, você pode ficar sabendo sobre uma nova série, escutar uma partida de RPG e até receber conselhos amorosos. Se for pra resumir, eles são um caldeirão de cultura pop nerd com pitadas de humor ácido.

Matando Robôs Gigantes (MRG)

O podcast reúne cinema, games, HQ e cultura nerd/geek com episódios novos toda segunda e quarta.

Modus Operandi

Os podcasts sobre crimes fazem sucesso nos Estados Unidos e a tendência vem ganhando espaço no Brasil. Em Modus Operandi, crimes reais e bizarros são apresentados aos telespectadores.

Turnê do Crime

Toda semana, o podcast aborda um crime que aconteceu em um país diferente. Um diferencial é que os crimes são contextualizados de acordo com local e época, trazendo para o ouvinte uma história com mais detalhes.

Negócios e empreendedorismo

Projeta Junto

O Projeta Junto é o podcast da Rede Bahia Projeta | Imagem: Reprodução

O podcast da Rede Bahia é indicado para pequenos médios e grandes empreendedores e amantes do empreendedorismo. Com episódios semanais, grandes nomes da cena empreendedora são convidados para conversar sobre o assunto.

Primocast

O Primocast é o podcast oficial do Primo Rico, um dos maiores canais sobre investimentos, finanças e empreendedorismo do mundo. Com epis[odios semanais, o apresentador traz temas atuais como o funcionamento da indústria sertaneja, personal branding e bitcoin.