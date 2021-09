Dia Mundial do Turismo: saiba por que a Bahia é um dos principais destinos do país

Entre as 13 zonas turísticas da Bahia estão: Costa dos Coqueiros, Caminhos do Oeste, Costa das Baleias, Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Caminhos do Sudoeste, Caminhos do Jiquiriçá, Caminhos do Sertão, Lagos e Cânions do São Francisco, Vale do São Francisco, Chapada Diamantina e Baía de Todos os Santos.

A Bahia tem 13 zonas turísticas. Cada uma delas possui uma característica única, oferecendo ao visitante, seja ele de fora ou de casa, a oportunidade de desbravar cada cantinho desse estado que tem o tamanho da França. Para além de Salvador e suas festas, temos muitos lugares apaixonantes no interior do estado.

Celebrado pela primeira vez em 1980, após decisão da Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Turismo tem a cara da Bahia, afinal de contas, o nosso estado é um dos destinos mais cobiçados do Brasil por conta de suas belezas naturais, da cultura e da história. Belezas essas que vão muito além das nossas praias e da Chapada Diamantina. Por aqui, temos o maior litoral do país, com praias estonteantes, mas também rios, morros, grutas, cânions, dentre outras atrações.

Hoje é um dia de festa para os amantes de viagens. É que nesta data, 27 de setembro, se comemora o Dia Mundial do Turismo. E se você não está comemorando esse dia viajando ou planejando a próxima viagem, tá na hora de parar tudo e ler as dicas desse texto para descobrir que aqui mesmo na Bahia, o que não falta é destino para uma viagem especial ao lado da família, dos amigos, amores ou até mesmo sozinho.

Já a Costa do Cacau é outro pedaço abençoado da Bahia. Imortalizada pelas obras de Jorge Amado, a cidade de Ilhéus e sua vizinha Itabuna chamam atenção de baianos e turistas que podem conhecer a história da produção do cacau, provar um bom chocolate e desfrutar das belas praias da região. Entre elas: Itacaré, Maraú e Una, onde fica a famosa Ilha de Comandatuba, que recentemente passou a receber voos regulares em seu aeroporto.

Logo acima, a Costa do Descobrimento, como o nome já diz, faz referência a região do estado onde o Brasil foi descoberto. São quilômetros de praias incríveis, como Caraíva, Trancoso, Arraial D’Ajuda e Ponta do Mutá. A charmosa Porto Seguro atrai, todos os anos, milhares de turistas, que aproveitam para conhecer um pouco mais da história do Brasil, visitar aldeias indígenas e praticar o ecoturismo.

Entre o Litoral Norte e o Litoral Sul está localizada a zona turística batizada de Baía de Todos os Santos. Ela engloba o Recôncavo Baiano e todas as suas histórias, sem contar na rica gastronomia. A Baía de Todos os Santos é a maior Baía Tropical do mundo. O visitante encontra à sua disposição nada menos do que 56 ilhas e 16 municípios prontos para receber e encantar o turista.

A Costa dos Coqueiros engloba todas as praias do Litoral Norte. De fácil acesso para quem sai do Aeroporto de Salvador e segue pela BA-099, essa zona turística merece uma viagem por toda sua extensão, afinal, além de famosos resorts, também encontramos badalação em locais como a Praia do Forte, e descanso em praias como Mangue Seco e Baixio. Os visitantes podem ainda podem desfrutar de Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Porto de Sauípe, Subaúma, Massarandupió, Conde, dentre outras.

E por falar em ilhas, é na Costa do Dendê que está situada uma das mais famosas do estado. Estamos falando da queridinha Morro de São Paulo, pertencente ao município de Cairu, que atrai cada vez mais turistas de todas as partes do Brasil. Ali pertinho, temos ainda Garapuá e suas águas caribenhas, bem como a pacata e belíssima Ilha de Boipeba. É nesta zona que fica Barra Grande e Guaibim, dois ótimos destinos.

Você sabia que o Oeste da Bahia também tem atrações turísticas que merecem ser visitadas? Maior produtor de grãos do Nordeste, essa região do estado tem atrações para quem gosta de aventuras e de sossego. A cidade de Bom Jesus da Lapa, por exemplo, atrai aqueles que desejam conhecer suas grutas. O Morro de Bom Jesus é um complexo natural com 90 metros de altura e nove grutas. É nessa zona turística, batizada de Caminhos do Oeste, que fica a cidade de Barreiras e o Vale do Rio Corrente, onde também é possível se aventurar com a prática de rapel, canoísmo, rafting e trekking.

Quando falamos em festa na Bahia, não podemos esquecer do São João. O Vale do Jiquiriçá é uma das zonas onde essa festa desperta ainda mais paixões. Amargosa e Cruz das Almas são algumas das cidades que concentram o maior número de visitantes no período junino. Nesta zona turística, os municípios atraem também pelos rios, cachoeiras e morros, além de flora e fauna exuberantes.

É também nesta zona turística que está localizada a primeira capital do Brasil, dona de um povo alegre e da maior festa de rua do planeta, o Carnaval. Salvador apaixona em todos os aspectos. Quem chega na cidade não pode deixar de provar o melhor da culinária baiana, como o acarajé e uma boa moqueca. Além disso, é quase que obrigatório aproveitar suas lindas praias e visitar pontos turísticos como Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Igreja do Bonfim, dentre outros.

Já os Caminhos do Sertão têm Feira de Santana como porta de entrada. Essa área turística segue até a histórica cidade de Canudos. A bravura do povo sertanejo, imortalizada pela trajetória de Antônio Conselheiro, é contada com muito orgulho pelos moradores locais. O chão rachado e a beleza dos cactos tomam conta do cenário que tem como uma das principais atrações o Parque Nacional de Canudos.

Nos Caminhos do Sudoeste desponta a charmosa Vitória da Conquista, uma das maiores cidades do estado e que está mais perto da divisa de Minas Gerais do que de Salvador. Com aeroporto próprio e voos regulares, Conquista é porta de entrada da região do estado que registra temperaturas mais amenas. Por aqui, o turismo rural, o ecoturismo e o turismo de negócios são as principais atrações.

Ao falar do Vale do São Francisco, vou pedir licença ao compositor da música para dizer que eu gosto de Juazeiro e adoro Juazeiro também. Brincadeiras à parte, talvez você não saiba, mas a Bahia tem sua rota do vinho e ela fica exatamente em Juazeiro. Além de degustar um bom vinho e estar às margens do Velho Chico, você poderá provar a famosa carne de bode tão característica da cidade. O turismo náutico é mais uma possibilidade a ser explorada por aqui.