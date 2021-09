Diária de hotel de Marquezine em Paris custa até R$ 40 mil

Após curtir a Grécia, Bruna Marquezine desembarcou em Paris para comemorar o aniversário da irmã Luana. Para se hospedar, a atriz escolheu o Hôtel Plaza Athénée, na reigão de Champs-Elyseées, que fica no 8º distrito da capital francesa.

As diárias no hotel custa até R$ 40 mil na suíte-presidencial. Conhecido pelas suas acomodações clássicas e de alto luxo, o Plaza Athénée tem história. Construído em 1889 e inaugurado em 1913 em estilo Art Nouveau, já teve entre seus hóspedes Jackie Kennedy e Grace Kelly.

As irmãs aproveitaram a visita à cidade para, entre outras programações, aprender a a cozinhar com o chef Alain Ducasse, que é estrelado com o Guia Michelin.