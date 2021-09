Dicas para desenvolver uma boa relação entre líder e liderados

O papel do líder na atualidade

Atualmente o papel do líder é muito discutido na sociedade, visto que há uma preocupação em diferenciar o papel do líder do papel do chefe.

A imagem autoritária, imperativa que amedronta e ameaça com sua presença ficou para trás, hoje os colaboradores que buscam mais autonomia e liberdade no ambiente de trabalho, não aceitam mais essa postura.

O que os profissionais buscam é a figura de um líder. O papel do líder é participativo, é acessível e inspira admiração, sendo oposto da figura do chefe. Entretanto, não é tão fácil exercer esse tipo de liderança. Confira algumas dicas que podem ajudar na hora de liderar a sua equipe.

Ouça seus colaboradores

A principal função de um líder e gerir a sua equipe para que, juntos, alcancem um objetivo em comum. O chefe tende a repassar essa demanda, o líder deve promover um diálogo com sua equipe e a melhor maneira de conseguir esse feito é ouvindo o que seus liderados têm a dizer.

Os colaboradores desejam participar de maneira ativa nas decisões e estratégias adotadas e não somente executar as tarefas sem entender os impactos. Essa escuta é de extrema importância, pois, além de manter sua equipe engajada, o gestor saberá exatamente quais são as dificuldades enfrentadas e, desta maneira, propor as melhores soluções possíveis.

Incentive seus liderados

Você Pode Gostar Também:

Os líderes se preocupam com o desenvolvimento profissional de seus liderados e devem incentivá-los. Uma boa maneira é apostar em treinamentos, parcerias com universidades, escolas de idioma, cursos livres etc. Dessa maneira, o gestor terá sua equipe sempre motivada, trazendo novas ideias que provém do aprendizado.

É possível promover treinamentos dentro do próprio ambiente de trabalho ou ainda, verificar junto com a administração da empresa a possibilidade de realizar parcerias.

Seja realista na hora de definir as metas

Independentemente de qual seja a área de atuação do gestor, na hora de definir as metas, é extremamente importante ser realista. Nada é pior para os colaboradores do que metas inatingíveis, portanto, é importante que o gestor converse com sua equipe antes de definir as metas. Dessa maneira, será possível alinhar as necessidades de ambos os lados.

Proporcione um ambiente de trabalho saudável

O ambiente de trabalho é essencial na hora de medir a produtividade de sua equipe. Um ambiente de trabalho tóxico desmotiva e, em situações extremas, pode levar até ao desenvolvimento de doenças psicológicas, como ansiedade e depressão.

Portanto, manter um ambiente saudável faz parte do papel do líder. Ações simples, como implementar um horário flexível, dar folga nos aniversários e home office em alguns dias da semana, são bons exemplos de medidas que podem ser adotadas dentro de um conceito de liderança participativa.