Pertencente à holding Elopar, que tem como sócios majoritários o Banco Bradesco e o Banco do Brasil, o Digio recruta profissionais para diversas áreas e funções. Ao todo, são 49 postos de trabalho para pessoas com ou sem experiência, em posições que vão de analista e especialista à coordenador e gerente.

Com foco em suportar a expansão do negócio, que registrou um crescimento sustentável e acelerado nos últimos anos, o bantech oferece oportunidades para as funções de Agile Master, Analista de Cobrança, Analista de CRM (Ciclo de Vida), Analista de Dados (CRM), Analista de Governança de Produtos, Analista de Governança, Analista de Infraestrutura DBA, Analista de Infraestrutura e Cloud Services, Analista de Inovação, Analista de Operações, Analista de Privacidade e Proteção de Dados, Analista de Segurança da Informação, Pessoa Arquiteta de Soluções Digitais, Especialista de Desenvolvimento (Back End), Especialista de Desenvolvimento Móvel, Especialista de Infraestrutura e Cloud Services, Estagiário(a), Gerente de Segurança do Produto, Tech Lead – Backend, UI Designer, UX Designer, dentre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função pretendida, mas é preciso que o profissional esteja preparado para ingressar em um ambiente dinâmico e tenha disponibilidade para trabalhar em Alphaville, em São Paulo, onde fica a sede da empresa. Em algumas posições há, ainda, a possibilidade de atuação remota.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado e alguns benefícios para seus colaboradores, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio-creche, vale-alimentação, vale-refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida, auxílio-psicológico e nutricional por telemedicina e PPR (Programa de Participação nos Resultados).

A empresa também conta com reembolso de pedágio, estacionamento, fretado e auxílio combustível (para cargos a partir de especialistas).

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar nas vagas da Digio deverão se cadastrar pelo site www.digio.com.br/trabalhe-conosco, onde também estão disponíveis informações sobre requisitos e escopo de atuação. A seleção será realizada online.