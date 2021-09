Diretor baiano lança filme sobre uso de crack no Brasil e na Colômbia

O diretor baiano Harrison Araújo lança em dezembro o filme “O Caminho das Pedras”. O longa retrata a realidade do crack no Brasil e na Colômbia e se propõe a mostrar as reais consequências socioeconômicas e para a saúde pública causadas pelo consumo e marginalização dos usuários.

O documentário foi filmado nas cidades de Salvador e São Paulo, no Brasil; e Medellín e Bogotá, na Colômbia. Para Harrison Araújo, o projeto é um marco importante. “A ameaça que não tem cor, sexo e muito menos classe social, vem se tornando cada dia mais íntima e possuidora de seus usuários. A sociedade está imersa em um verdadeiro cárcere privado, causado por esta realidade que se alastra velozmente, desestruturando famílias e ceifando vidas”, destaca o diretor.

Ele explica ainda que um dos objetivos do filme é provocar a sociedade civil, o Estado, as instituições religiosas, os pesquisadores e os usuários, para a discussão sobre o tema. “Salientamos as causas, as formas mais eficientes de prevenção, o combate e a reabilitação”, conta.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.