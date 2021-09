Diretor de futebol do Remo interage com torcedor nas redes sociais e fala sobre reforços – Futebol Interior

Belém, PA, 02 (AFI) – O Remo está praticamente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro Série B, é o 12º colocado com 27 pontos. A proximidade é maior para a zona de rebaixamento – seis pontos – do que para o G4 – oito.

A torcida se movimenta e reclama pela ausência de reforços, porém, o diretor do clube, Yan Oliveira atendeu alguns seguidores na rede social para se explicar. O Remo sofre com lesão e expulsões durante a campanha, o que também agrava a situação.

BOTAFOGO APRESENTA CONTRATAÇÕES

‘ENTEDEMOS, MAS…’

Como se fosse um jornalista, um dos usuários perguntou ao diretor sobre a busca por reforços e a qualidade do elenco e Yan respondeu:

“Entendemos que precisamos de reforços, porém, mais do que isso, precisamos fazer nosso elenco entregar o máximo que pode. Essa isonomia só vem com muito trabalho diário e dedicação.”

COMPANHIA PARA GEDOZ

O “jornalista” fã de Felipe Gedoz – utiliza o nome Gedozismo – ainda deu os nomes de Marlon, Igor e Gorne, para Yan avaliar. O diretor, obviamente, não fez referência os citados e falou do time como um todo, além de comentar sobre o trabalho do Departamento Médico.

“Confiamos plenamente nos atletas que estão no nosso elenco. Todos com a sua devida importância. Sobre a situação do DM, creio que no próximo jogo ele já esteja zerado.”

PRÓXIMA PARTIDA

Neste sábado (04), pela 22ª rodada, o Remo entra em campo contra o Botafogo, no Baenão, às 19h30. O Fogão é o quarto colocado com 35 pontos.