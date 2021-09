Diretoria do 4 de Julho-PI pede antecipação de confronto das oitavas – Futebol Interior

Teresina, PI, 21 (AFI) – A diretoria do 4 de Julho-PI solicitou à Federação de Futebol do Piauí (FFP) a antecipação do jogo de ida das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D contra o ABC-RN.

A partida está, inicialmente, marcada para domingo, às 15h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A solicitação pede a mudança para sábado, às 16h, no mesmo local.

MOTIVO

Segundo os dirigentes do 4 de Julho-PI, o motivo do pedido de alteração é pelo fato da equipe ter feito uma logística acreditando que a partida seria no sábado.

Além disso, a equipe piauiense deseja ter um dia a mais de treino para a preparação do decisivo jogo da volta, marcado para domingo (3), no Frasqueirão, em Natal-RN.

A FFP encaminhou ofício à CBF com o pedido, mas até agora, não houve alteração.