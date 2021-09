Diretoria do Paraná promete pagar parte dos salários atrasados – Futebol Interior

Curitiba, PR, 07 (AFI) – O Paraná está mobilizado para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta semana, a diretoria espera pagar parte dos salários atrasados dos jogadores.

Em reunião realizada com o elenco, membros da nova diretoria prometeram quitar parte das pendências antes do confronto direto contra o Mirassol, neste domingo, na Vila Capanema, pela 16ª rodada.

Os atrasos salariais variam dentro do próprio elenco tricolor, com alguns jogadores prestes a completarem três meses de salários atrasados. O mesmo vale para os funcionários do clube.

Faltando três rodadas para o fim da 1ª fase, o Paraná está na penúltima colocação do Grupo B, com 13 pontos, três a menos que o Mirassol, principal adversário do Tricolor na luta contra o rebaixamento.

Depois do jogo contra o Mirassol, o Paraná vai ter pela frente as seguintes partidas: Novorizontino (fora) e Oeste (casa).