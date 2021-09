Diretoria do Sport cobra Thiago Neves após polêmica, mas descarta punição – Futebol Interior

Recife, PE, 15 (AFI) – O desabafo de Thiago Neves na última terça-feira ao responder a uma crítica de um torcedor nas redes sociais não passou em branco. O meia foi cobrado pela diretoria do Sport.

Na reunião, que teve também a presença do técnico Gustavo Florentín, a diretoria deixou claro que não gostou da postura de Thiago Neves, principalmente porque isso aconteceu ainda na gestão passada. Foi descartada qualquer tipo de punição ao meia.

“A gente não vai se pautar por rede social. Infelizmente, Thiago errou, a gente conversou com ele. Ele foi se defender atacando o clube. Falando de coisa que aconteceu com a gestão anterior. Expôs o nome do Sport, sabe que errou, mas nada para punição. Foi se defender de uma acusação. Ele reconheceu, a gente conversou com ele, mas só isso”, disse o vice-presidente Nelo Campos.

O QUE ACONTECEU

Na última terça-feira, um dia depois da derrota em casa para o Internacional, por 1 a 0, um torcedor postou na rede social que Thiago Neves, Ronaldo, Betinho e André estariam querendo tumultuar o ambiente no clube. O meia não gostou e respondeu assim:

“Tumultuar ambiente? Acho que você está citando a pessoa errada, faço de tudo pra deixar o ambiente bom mesmo passando por tudo isso que estamos passando, até comprar chuveiros, aparelhos para fisioterapia, alguns ties para academia, fora frutas…

E outras coisas que compro do meu bolso pra tentar deixar o ambiente bom pra trabalhar, então não venha falar que estou tumultuando o ambiente, primeiro procure saber das coisas pra sair postando coisa e ganhar ibope. Ronaldo e Betinho nem jogam e nem oportunidade recebem”.