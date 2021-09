Dirigente do Sport admite dificuldade, mas espera reforçar o elenco – Futebol Interior

Recife, PE, 03 (AFI) – O elenco do Sport ainda não está fechado para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. A diretoria rubronegra vem procurando reforços para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.

A busca, porém, não é nada fácil. Além do clube estar passando por uma situação financeira delicada, o que é de conhecimento geral, a falta de opções no mercado também vem fazendo a diretoria “quebrar a cabeça”.

“A gente tá no mercado, mas estamos no meio do campeonato. Os jogadores de Série A e B estão com contrato em vigência. A gente tem um teto para contratação e não vamos passar. Mas estamos trabalhando para contratar e reforçar nossa equipe”, garantiu o diretor de futebol Gabriel Campos à Rádio Clube.

VAI ESTREAR?

Além de buscar reforços, a diretoria rubronegra trabalha para regularizar a documentação do técnico Gustavo Florentín à tempo de fazer a estreia neste domingo, contra o Athletico-PR, em Curitiba, pela 19ª rodada.

Para essa partida, Florentín tem as voltas dos atacantes André e Paulinho Moccelin, que estavam suspensos no empate sem gols com a Chapecoense. Por outro lado, o meia Thiago Neves cumpre suspensão, enquanto Neílton, João Igor, Thiago Lopes e Everaldo estão no departamento médico.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Sem vencer há quatro partidas, o Sport está na penúltima colocação, com 16 pontos. O time tem chance de deixar a zona de rebaixamento neste final de semana, mas precisa ganhar e torcer por uma derrota do Bahia para o Fortaleza.