Dirigentes se reúnem e time da Série B pode anunciar saída de treinador – Futebol Interior

Brusque, SC, 08 (AFI) – Sem vencer há nove jogos e despencando na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brusque pode anunciar nos próximos dias a demissão do treinador Jerson Testoni. Uma reunião nesta quarta-feira entre membros da diretoria definiria o futuro do comandante, bastante contestado internamente.

Existe um consenso entre os dirigentes de que algo precisa ser feito, seja mudanças na comissão técnica ou alterações na forma de jogar. Os nove jogos sem vitória ligaram o sinal de alerta até mesmo contra o perigo do rebaixamento, algo que a diretoria não imaginava após o ótimo início.

A própria diretoria sempre manteve os pés no chão para falar de acesso, mas nunca cogitou brigar contra o descenso no primeiro ano disputando a Segunda Divisão. Por isso, a tendência é que Jerson Testoni seja desligado.

Outro fator que faz a diretoria cogitar a mudança de treinador já nesta semana, é que o Brusque só voltará a campo no dia 17 de setembro. Caso um novo técnico seja contratado, ele terá bastante tempo para conhecer elenco e trabalhar eventuais mudanças no estilo de jogo.

Além dos nove jogos sem vencer, o Brusque também não faz gols há cinco partidas. Uma sequência que tirou o time da parte de cima da tabela e o deixou em 13º lugar com 27 pontos ganhos.

São apenas quatro pontos de distância para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória será o próximo adversário do Brusque, dia 17, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)