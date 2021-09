Disney+ poderá ter assinatura mais barata com exibição de anúncios em filmes e séries

O grande ponto positivo para os serviços de streaming é o fato de não ter nenhum tipo de anúncio durante o consumo de conteúdo, mas alguns serviços também aproveitam a publicidade para ganhar mais dinheiro, oferecendo um plano de assinatura mais barato para os usuários, mas com comerciais entre as séries e filmes. Agora o Disney+ também pode estar interessado em lançar um plano mais barato nesse molde, ao menos é o que indica o CEO da Disney.

Essa novidade tem como base o sucesso da empresa com o Hulu, que está sendo bastante lucrativo e possui uma proposta mais focada em exibições de anúncios, tanto no consumo de conteúdos em streaming como na TV ao vivo presente no serviço. Com base nessa experiência, Bob Chapek, CEO da Disney, diz estar feliz com a forma como as coisas estão funcionando no Hulu, com a empresa atualmente pensando em formas de trazer esse recurso para o Disney+.

Entretanto, apesar da experiência atual estar sendo bem sucedida, a gigante do entretenimento sabe que não é possível considerar ela como um sucesso absoluto que deve ser copiado para todos os serviços. Chapek cita que os públicos entre as plataformas são diferentes, “Disney + tem muitos filhos que assistem, e o gosto de pensarmos em anunciar em algo como Disney + seria completamente diferente do que seria em um Hulu.”



Créditos: Foto por Mika Baumeister no Unsplash

Por isso é importantíssimo para a plataforma encontrar uma forma certa de entregar esses anúncios, levando em consideração todos os fatores possíveis. Para fazer o serviço funcionar, sem endereçar anúncios errados, a Disney teria que planejar uma forma diferente de adicionar esse recurso em sua plataforma, algo que ela está fazendo atualmente.

Claro que esse funcionamento ainda deve ser analisado no mundo inteiro, isso porque as necessidades de cada mercado são bastante distintas, além da verba com publicidade ser diferente em cada país. Atualmente a empresa se diz bastante satisfeita com a forma que oferece seus serviços, mas isso não significa que a opção de uma assinatura mais barata com não chegue futuramente na plataforma.

Atualmente nos Estados Unidos a HBO Max e Paramount +, além do Hulu, já oferecem uma versão mais barata dos seus planos de assinatura, entretanto o lançamento global do recurso é algo bastante difícil, que tem que ser bastante estudado pelas empresas. Por isso a Disney pode ser primário querendo ver como é viável essa novidade antes de oferecer ela no Disney+, mas ela deve falar mais sobre isso em breve.

Fonte: WhatsonDisney