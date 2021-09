Distraído, time da Série D faz substituição sem avisar arbitragem – Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 06 (AFI) – O árbitro André Rodrigo Rocha relatou um fato curioso em dúmula após o duelo entre Esportivo e Rio Branco, pela última rodada da Primeira Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com vitória gaúcha por 4 a 1, mas o que chamou a atenção foi uma menção da arbitragem, que revelou uma substituição da equipe paranaense sem aviso.

“A substituição da equipe do Rio Branco ocorrida no intervalo da partida em que saiu o jogador nº 7 e entrou o nº 13 não foi comunicada à arbitragem, mas identificamos junto à equipe logo no início do segundo tempo, não havendo demais consequências à partida”, relatou André Rodrigo Rocha.

Esportivo derrotou o Rio Branco por 4 a 1

Apesar da desatenção, o Rio Branco não deverá ser punido, uma vez que não houve maiores problemas para a continuação do embate.

TABELA

Apesar da confusão, o jogo continuou normalmente e terminou com vitória do Esportivo por 4 a 1. O time gaúcho acabou classificando na terceira posição do Grupo A8, com 18 pontos. Eliminado, o Rio Branco terminou na lanterna, com sete.