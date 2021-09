DJ Ivis está compondo na prisão com caixa de fósforo, diz colunista

Preso há dois meses, DJ Ivis está compondo músicas e melodias com caixas de fósforo, um dos poucos objetos que ele tem acesso.

Segundo o colunista Leo Dias, a maneira que Ivis compõe é diferente dos demais. Normalmente, os compositores escrevem a canção e depois acrescenta a melodia, no caso do DJ é diferente: ele começa sempre pela melodia, especificamente, a parte do refrão e só depois disso a música nasce.