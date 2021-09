DJI Action 2 pode ter design modular como diferencial frente a GoPro

O site americano Drone DJ teve acesso aos documentos com as especificações da nova DJI Action 2, câmera de ação da DJI que é a principal concorrente da GoPro. Segundo o site, a nova câmera será modular, o que permitirá encaixar bateria, tela externa e outros acessórios.

Lançada em maio de 2019, a câmera de ação DJI Action 2 foi muito bem recebida e elogiada pela sua qualidade. A DJI batizou a primeira versão com o nome Osmo, mas assim como os últimos lançamentos em drones e gimbals, a empresa deve abandonar o nome Osmo da nova câmera de ação, seguindo a nova estratégia de simplificar o nome de seus produtos. A DJI também fábrica gimbals e é a principal fabricante de drones no mundo, tendo em 2018 74% das vendas no mercado do aparelho.

O design modular permitirá encaixar acessórios, assim como a câmera Insta360 One. A bateria externa dará mais tempo de uso da câmera de ação. Duas novidades são os conectores magnéticos para filmar o ponto de visão e de encaixe para a sapata

Especificações



Fonte: Reprodução/Drone DJ

Na parte da lente, a DJI Action 2 conta com abertura de f/2.8, 155º de campo de visão (10 a mais que a anterior) e sensor 1/1.7 polegadas CMOS. O alcance do ISO vai de 100-6400 tanto para as fotos quanto para os vídeo. A resolução máxima para fotos será de 4000 x 3000 pixels.

A nova câmera de ação DJI não filmará na resolução 5.3K. Para as filmagens, será possível registrar vídeos de 4K 4096 x 3072 até 60 fps, 4K 3840 x 2160 até 120 fps; 2.7K 2688 x 2016 até 60fps; 2.7K 2688 x 1512 até 120 fps e 1080p até 240fps. Para as filmagens em slow motion, a velocidade será de 4x com 120 fps para todas as qualidades, exceto 1080p que terá também 8x 240 fps.



Conforme um vazamento anterior, divulgado pelo leaker OsitvaLV (especialista nos assuntos da DJI), a Action 2 terá sistema de estabilização de imagens RockSteady 2.0 e calibração horizontal. A resistência à água será de de 10 metros sem o case. Utilizando o acessório, a câmera resiste até 60m.

A bateria da câmera terá 540 mAh, com a capacidade sendo expandida ao utilizar a bateria externa de 1300 mAh. Somando as baterias, a DJI Action 2 aguenta 195 minutos de trabalho. Sozinha, esse número cai para 52 minutos.

Fonte: Drone DJ