Do fato à ficção: o cassino na telona

A alegria de jogar jogos de cassino pode ser facilmente o resultado de uma aventura épica. Portanto, é claro ver por que tantos filmes escolhem o maravilhoso mundo do cassino como base para sua história.

Se você jogar Blackjack online, vídeo caça-níqueis ou pôquer online, então você sabe tudo sobre como aproveitar o cassino no conforto da sua casa. Mas se você quiser ir ainda mais longe, então por que não pegar a pipoca e deixar a magia do cinema se transportar para a terra do cassino.

Alguns de seus filmes favoritos podem apresentar cassinos famosos reais, que você poderá visitar pessoalmente algum dia. Mas outros filmes inventam novos e empolgantes cassinos fictícios para encantar o público. Portanto, com isso em mente, deixe-nos guiá-lo por alguns dos incríveis cassinos fictícios da tela grande.

The Tangiers – Casino

É claro que era inevitável ter um filme chamado Casino para apresentar tal estabelecimento. Embora a história em si seja baseada em eventos reais que aconteceram em Las Vegas, o cassino que ocupa o centro do palco é na verdade fictício. Dirigido por Martin Scorsese, este filme de crime e gângster de 1995 é baseado no livro de não ficção Casino: Love and Honor in Las Vegas de Nicholas Pileggi.

A história segue Sam ‘Ace’ Rothstein, interpretado por Robert De Niro, que é um especialista em jogos de azar convidado pela multidão de Chicago para supervisionar o Cassino de Tânger. Este personagem é inspirado por Frank Rosenthal, que dirigiu quatro cassinos em Las Vegas para o estilo de Chicago – Stardust, Fremont, Marina e Hacienda – durante os anos 70 e início dos anos 80.

O cassino fictício de Tânger foi inspirado por dois cassinos reais em termos de locais de filmagem, mas para a história, é baseado no Stardust Resort and Casino, a partir dos verdadeiros eventos originais que aconteceram.

As tomadas para o filme foram graças ao cassino Riviera, que desde então fechou, enquanto as tomadas externas de Tânger foram do Landmark Hotel na vida real.

The Red Dragon – A Hora do Rush 2

Os filmes A hora do Rush estrelam a dupla de comédia de Jackie Chan e Chris Tucker, com a segunda parcela apresentando a localização fictícia do elaborado Red Dragon Casino, supostamente em Las Vegas.

Nesta sequência de 2001, os detetives, interpretados por Chan e Tucker, estão investigando um assassinato ligado ao chefe do crime da Tríade, Ricky Tan. Isso os leva por Hong Kong e os EUA, levando-os ao Red Dragon Casino.

O fictício casino apresenta uma infinidade de elementos exóticos, ao contrário de qualquer casino real, incluindo acrobatas, leões, dançarinos e fogos de artifício, entre uma decoração de estilo asiático. As filmagens dessas cenas aconteceram no Desert Inn em Las Vegas, que estava fechado na época. Isso funcionou a favor da equipe de produção, permitindo-lhes modificar o edifício para se adequar ao tema do Red Dragon Casino para o filme, e no qual trabalharam durante semanas para enfatizar o autêntico design asiático do cassino.