Dobradinha em realities: confira ex-BBBs que participaram de ‘A Fazenda’

O anúncio da participação de Arcrebiano Araújo em ‘A Fazenda 13’ causou revolta entre os telespectadores. Isso aconteceu porque, após pedir que o público o eliminasse na segunda semana do BBB 21, Bill integrou o elenco de ‘No Limite’ e, pasmem, também pediu para deixar o programa.

No entanto, o modelo não foi o único a emendar um reality com outro. É comum a presença de ex-BBBs em ‘A Fazenda’, cuja nova temporada estreia na Record TV dia 14 de setembro. Relembre abaixo:

1. Marcos Harter

Expulso do programa da TV Globo após agredir a então namorada e campeã da edição, Emilly Araújo, Marcos Harter conseguiu reconstruir a imagem em ‘A Fazenda 9’. Meses após a participação polêmica, o médico acabou em segundo lugar no programa.

2. Ana Paula Renault



Um ano depois ser expulsa do BBB 16 por dar um tapa na cara de Renan, a ex-sister que eternizou o bordão “Olha Ela” fez história na décima edição da ‘Fazenda’. No entanto, a fama de “injustiçada” não vingou e ela acabou sendo eliminada na terceira semana.

3. Diego Grossi

Diego Grossi é daqueles que coleciona participações em realities. Após deixar o BBB 14, o brasiliense topou participar do Power Couple com a namorada, Fran, que conheceu na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, os dois foram expulsos do programa da SBT. Um ano depois, ele já estava de volta às telinhas como peão, e acabou em terceiro lugar.

4. Monique Amin

Polêmica e sem papas na língua, Monique Amin ganhou uma nova chance na Record. Porém, curiosamente, foi eliminada nos dois programas durante a décima semana.

5. Flávia Viana

Dez anos após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Flávia Vianna mostrou que ainda estava “ativa” quando o assunto é jogar. A loira foi a grande campeã do reality da Record em final que disputou com o também ex-BBB Marcos Harter.

6. Matheus Lisboa





Matheus não conquistou o prêmio na final do Big Brother Brasil 16, mas ao menos conseguiu alguns papéis na TV Globo. Pouco tempo depois, saiu da emissora e foi para ‘A Fazenda 9’, conquistando o 3º lugar do jogo.

7. Hariany Almeida



Expulsa do BBB 19 após empurrar a melhor amiga e grande campeã da edição, Paula, Hariany fez história na outra emissora. Após viver um relacionamento polêmico com Lucas Vianna, para quem acabou perdendo o prêmio na final.

8. Yuri Fernandes



Yuri Fernandes é outro que coleciona participações em programas de entretenimento. O lutador chegou a participar de duas edições do BBB, 12ª E 13ª, mas não conquistou o grande prêmio em nenhuma delas. Quatro anos depois, integrou o elenco da Fazenda, mas também sequer conseguiu chegar à final.

* Sob supervisão do repórter Lucas Salles