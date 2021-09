Doctoralia oferece 90 vagas em todo o Brasil

Especialista em serviços de saúde, a Doctoralia oferece 90 vagas de emprego em todo o país. As contratações, que correspondem à expansão de 20% do quadro de colaboradores, vão de encontro com o plano de crescimento do negócio, considerado a maior plataforma digital da área no mundo.

Presente em 12 países, sendo responsável por atender 35 milhões de pacientes, o Doctoralia busca ampliar o acesso à saúde e tornar a experiência ainda mais humana.

Atualmente, as oportunidades oferecidas pela healthtech são para atuação no modelo de trabalho remoto. Há chances para profissionais de diferentes áreas e níveis de senioridade.

Do total ofertado, aproximadamente 35 postos de trabalho são destinados ao time de Inside Sales, mas é possível concorrer também às funções de Graphic Designer, Business Intelligence Analyst, Data Analyst – Global Sales Operations, Coordenador de Product Experts, Analista de Customer Success (LATAM), Analista de Facilities e Consultor Comercial Farming – Upsell.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, assim como o salário. A boa notícia é que podem se candidatar profissionais de todo o país, uma vez que as oportunidades são para home office.

Os contratados terão, ainda, direito a um pacote de benefícios que contempla vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, auxílio home office, aula de yoga, possibilidade de compra de Stock Options e acesso ao Gympass e ao clube de Parcerias com convênios e descontos, além de empréstimo consignado na folha de pagamento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://apply.workable.com/docplanner para cadastrar o currículo e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis.