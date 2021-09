Documentário sobre Armandinho estreia nas plataformas de streaming neste sábado; trailer

O filme ‘Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar’, dirigido dirigido pelo cineasta baiano Daniel Talento e produzido pela Tia Maria Filmes, chega neste sábado (11) às plataformas de streaming. O documentário estará disponível no Looke, Now, Vivoplay, Googleplay e iTunes.

A produção conta a história do guitarrista, cantor e compositor baiano de Armandinho Macêdo, que marcou a MPB com seu virtuosismo na guitarra baiana e no bandolim, tornando-se um dos maiores guitarrista do mundo.