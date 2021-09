Dois times podem dormir classificados à próxima fase nesta segunda-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – O Ypiranga-RS, assim como o Novorizontino-SP, pode garantir nesta segunda-feira, com três rodadas de antecedência, a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C.

Para isso, será necessário que o Figueirense-SC não vença o Ituano-SP, às 20 horas, no Estádio Orlando Scarpelli. Na verdade, apenas o empate já é suficiente.

LÍDERES ISOLADOS

Tanto o time gaúcho quanto o clube paulista somam 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e saldo de 11 gols, mas o Ypiranga é líder por ter maior número de gols marcados: 25 contra 21 do Tigre.

Na próxima rodada, ambos duelarão entre si em Novo Horizonte e o clube anfitrião terá a oportunidade de, vencendo, assumir a liderança isolada do Grupo B e de todo o campeonato.

FICOU NO QUASE

A derrota do Criciúma-SC para o Paraná-PR, por 2 a 1, em Curitiba, lhe tirou a possibilidade de também encaminhar a classificação à próxima fase e abriu chance para que até o Botafogo-SP, derrotado para o Novorizontino por 4 a 1, volte a sonhar com uma das vagas do Grupo.

Ocupando ainda o terceiro lugar com 26 pontos, o Criciúma pode ser ultrapassado pelo Ituano, caso este vença o Figueirense. Os próximos jogos do Criciúma são com o próprio Botafogo, em casa; o Mirassol, também em casa; e o Figueirense, em Florianópolis.

O Ituano abre o G4, com 25 pontos e tem pela frente, após o duelo desta segunda-feira, o Oeste-SP, em casa, o Ypiranga, no Sul, e o Botafogo, também no Novelli Júnior.

BRIGA DE QUEM ESTÁ FORA DO G4

Se der Figueira hoje contra o Galo de Itu, o clube catarinense chega aos 23 pontos e ainda terá 9 pontos para disputar nas últimas três rodadas contra São José-RS, fora de casa; Botafogo, em Ribeirão Preto; além do Criciúma, no Orlando Scarpelli.

Já, o Botafogo, que tem hoje os mesmos 20 pontos do Figueirense, pode chegar aos 29 pontos, vencendo três confrontos diretos. Depois da pegar o Criciúma e o Figueirense, o Pantera fecha a Fase de Grupos em Itu, diante do Ituano.

SERÁ QUE TEM MUDANÇA?

Conforme se pode notar nos comentários acima, as quatro vagas do Grupo B devem ficar mesmo para Novorizontino, Ypiranga, Criciúma e Ituano.

