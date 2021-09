Domingão com Huck: confira tudo que já sabemos sobre o ‘novo’ programa

A partir deste final de semana, o telespectador que estava acostumado a ver e ouvir Luciano Huck nas tardes de sábado, vai precisar ajustar a agenda para acompanhar o apresentador aos domingos. Ele assume o ‘Domingão’, após a saída de Faustão.

Dias antes da estreia, ainda existe muita curiosidade sobre como será esse “novo” programa e quais quadros estarão na tarde dos domingos da Globo.

O iBahia então listou o que já sabemos sobre o Domingão com Huck. Confira:

O quadro que já fazia parte do ‘Domingão’ apresentado por Faustão segue agora no comando de Luciano Huck. Nesta nova temporada, nove artistas participam da competição e apresentam lindas performances para homenagear cantores de todas as épocas.

Divididos em três grupos, os artistas que brilham no palco do ‘Domingão com Huck’ a partir de setembro são: Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, do grupo A; Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, do grupo B; Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, do grupo C.

Quem Quer Ser um Milionário?

Outro quadro certo no novo ‘Domingão’ é o Quem quer ser um milionário?’, que já era apresentado por Huck no Caldeirão. O apresentador, inclusive, prometeu só encerrar o quadro quando um participante acertar todas as perguntas e sair com o sonhado prêmio R$ 1 milhão.

Diferentemente de Faustão, que não fazia reportagens externas, Huck seguirá visitando alguns cantos do Brasil para contar histórias. No episódio de estreia, Huck irá até Pocinhos, no interior da Paraíba.

O ‘Ding Dong’, onde famosos precisam adivinhar qual é a música, ganhou uma repaginada e irá para o Caldeirão, agora apresentado por Marcos Mion.