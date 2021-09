Domingo é de pizza: aprenda a fazer uma versão de liquidificador

Bata no liquidificador o ovo, o azeite, o açúcar, o sal, o leite e o fermento até ficar homogêneo.

Despeje em uma fôrma de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 20 minutos.

Leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos. Retire do forno e espalhe sobre a massa o molho de tomate, a muçarela, a calabresa e a cebola.

Volte ao forno médio, preaquecido, por mais 15 minutos. Retire, decore com as azeitonas, polvilhe com orégano e sirva.