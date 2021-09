‘Dores de cabeça’ acompanham boa fase do Santa Cruz-PE – Futebol Interior

Recife, PE, 02 (AFI) – O Santa Cruz-PE tem uma parada dura na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A Raposa visita o Paysandu-PA, na Curuzu, às 18 horas neste domingo (05). O adversário é o quarto colocado e está na briga pela classificação.

O Santa Cruz, porém, chega muito mais forte do que outrora para o confronto. O time não perde há quatro partidas, com dois empates e duas vitórias. Uma delas na segunda-feira, quando bateu o também forte Volta Redonda-RJ por 2 a 1.

Outro motivo para confiar é o retorno do lateral-direito Weriton. Ele foi desfalque no triunfo sobre os cariocas, por conta de dores na coxa, e fica à disposição do treinador Roberto Fernandes.

Uma “dor de cabeça” boa já que o substituto Lucas Rodrigues não comprometeu e, inclusive, há esperanças de que ele continue entre os titulares.

A “dor de cabeça” ruim é a possível ausência do meio-campista Tarcísio. O jogador sentiu bastante o tornozelo esquerdo no último duelo e precisou deixar o campo para a entrada de Vitinho.

O que se sabe, por enquanto, é a gravidade da lesão. Os exames não constataram uma contratura e, caso não atue contra o Paysandu, o retorno não deve ser muito demorado.

BASE MANTIDA

A escalação de Roberto Fernandes, no mais, tende a não sofrer alteração. Os 11 iniciais mais cotados no domingo são: Jordan; Weriton (Lucas Rodrigues), breno Calixto, William Alves e Leonan; Maycon Lucas, Tarcísio (Vitinho), Jailson e Levi; Wallace Pernambucano e Pipico.