Dose de reforço da vacina Janssen amplia proteção contra covid-19

A Johnson & Johnson revelou que a segunda dose da vacina Janssen contra a covid-19 amplia a eficácia do imunizante e a proteção pode chegar a 94%.

Quando administrado seis meses após a primeira dose, os níveis de anticorpos aumentaram doze vezes, conforme dados divulgados no mês passado, sugerindo uma grande melhora na proteção com o intervalo mais longo entre as doses.