DP6 tem vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

DP6 abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuações em TODO BRASIL. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários. Confira todas as informações e como se candidatar!

DP6 anuncia oportunidades de emprego

A DP6 está com NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas especializações em todo o país. Dentre as vagas abertas, estão as seguintes funções:

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Administrativo (Time Comercial);

Estágio em Marketing;

Digital Analytics Manager;

Consultor(a) de Marketing Analytics;

Cientista de Dados;

Desenvolvedor (a) WEB Analytics / Engenheiro (a) de Dados;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego abertas, os interessados devem acessar o link de inscrição, clicando aqui, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

Ainda, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como plano de saúdem auxílio creche, consignado, home office, programa de treinamentos, auxílio desenvolvimento, convênio com empresas parceiras, horário flexível, seguro de vida, vale transporte, auxílio combustível, bolsa auxílio, ginástica laboral, participação de lucro e vale alimentação.

