Drive-thru em Salvador estimula descarte consciente de lixo; saiba mais

Entre os dias 18 e 24 de setembro, das 8h às 20h, acontece a 2° edição do ‘Braskem Recicla: tudo se transforma, nada se desperdiça’. Realizado pela Solos, com patrocínio da Braskem, a iniciativa celebra o Dia Mundial da Limpeza e tem o objetivo de estimular a população a refletir sobre o descarte consciente e o pós-consumo.

Contando com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a ação vai disponibilizar um drive-thru na Av. Otávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados, onde o público vai poder entregar resíduos, como embalagens plásticas, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro.

Para participar o interessado deve separar e higienizar seus resíduos e entregar no drive-thru. A expectativa é de que sejam coletadas 2 toneladas de materiais, gerando 10 mil reais em renda para os cooperados da Cooperguary. Sediada em Periperi (subúrbio de Salvador), a cooperativa é participante do programa Ser+ da Braskem, que incentiva o desenvolvimento da cadeia produtiva da reciclagem.

Além do drive-thru, um sistema de coleta porta a porta com triciclo irá percorrer os estabelecimentos comerciais e residências localizados em um raio de 1km do drive-thru, coletando resíduos recicláveis.