Drone DJI Mavic 3 será anunciado dia 31 de novembro – Veja especificações

Leaker indica que drone DJI Mavic 3 deve ser mesmo lançado em novembro, no dia 31 especificamente de acordo com imagem vazada, confirmando também o sistema de câmeras dupla pela imagem da DJI que traz a mensagem: “Double The Fun“, na tradução direta, “Dobre a Diversão“. Abaixo a imagem da data do anuncio vazada, que pode virar oficial a qualquer momento, ai sim confirmando a chegada do novo drone topo de linha para consumidores da DJI.

Double the Fun é o slogan para o lançamento, fazendo alusão as duas câmeras

Os últimos vazamentos trazem mais supostas especificações do drone DJI Mavic 3, modelo onde a empresa implementará o que tem de melhor em tecnologias. De acordo com um vazamento do perfil @DealsDrone no Twitter, a espera de 3 anos desde o lançamento da linha Mavic 2 vai valer a pena, já que o novo drone traz muitas novidades para o público entusiasta, especialmente amantes de fotografia e vídeo, amadores ou profissionais.



Principais novidades do Mavic 3 de acordo com rumores:

– A linha teria 2 modelos

– Ao menos um dos modelos trará sistema com duas lentes, sendo possível alternar entre as lentes pelo aplicativo

– Câmera principal com sensor M4/3 (Micro FourThird) com abertura variável, talvez f/2.8 até f/11 e tecnologia Hasselblad

– Câmera secundária teria zoom óptico de 7x e 28x hibrido(óptico + digital)

– O modelo mais caro trará um SSD de 1TB, já o mais barato com armazenamento via cartão microSD

– Gimbal com sistema de trava automática (não ficará mais solto como modelos atuais)

– Bitrate de 150 Mbps ou superior

– A duração da bateria pode alcançar até 45 minutos de voo

– Suporte a tecnologia de comunicação OC3 (OcuSync 3) entre drone e controle, com distância de controle de até 15Km

– Novo controle com display integrado (informativo). O design seria semelhante ao dos últimos lançamentos como DJI Air 2S.

– Tamanho um pouco maior que os modelos Mavic 2

Entre os principais destaques um sistema com duas câmeras, a câmera principal com sensor M4/3, chamado também de Micro FourThirds, tecnologia já presente em câmeras de porte maior no perfil das DSLR. Esse sistema pode entregar imagens de altíssima qualidade combinada com outras especificações. Não foi dado maiores detalhes sobre a câmera principal, porém a secundária teria um sensor de 1/2 polegadas com zoom óptico de 7x, e zoom hibrido de 28x, isso falando do modelo Mavic 3 Pro, já que é esperado dois modelos e talvez o mais simples traga um sistema de câmeras mais simples também.

Nova câmera desenvolvida em parceria com a Hasselblad promete imagens e fotos de qualidade profissional

Mas não para por ai, o Mavic 3 Pro ainda traria armazenamento interno de 1TB através de um SSD, ou seja, estamos falando de velocidades bem superiores do que cartões de memória, o motivo seria o suporte a tecnologia ProRes, que garante alta qualidade sem compactação dos arquivos salvos como acontece na maioria dos casos.

Suporte a tecnologia OcuSync 3, agora chamada apenas de OC3, também estará presente como se espera, mas diferente dos drones DJI FPV Drone e DJI Air 2S, o Mavic 3 alcançaria até 15Km de distância. O drone também deve trazer um novo controle, como gerações anteriores, com um display integrado como acontece nas gerações anteriores da linha top para consumidores.

Finalmente carregamento por conexão USB C

Além de todas essas novidades, uma que me chamou atenção e que gostei bastante, que inclusive destaquei na review do DJI Air 2S, é que finalmente ele traria carregamento via conexão USB C, facilitando muito a vida para carregar o drone com powerbank. Até então apenas os modelos Mini podem ser carregados via conexão USB, os demais precisa de uma tomada 110V/220V para o carregador. Entre os motivos da empresa adotar esse sistema, está na mudança da tecnologia da bateria, que passa a ser de íon de lítio, mesmo tipo de bateria utilizado em smartphones por exemplo, permitindo carregamento rápido.

Agora é esperar a confirmação oficial da DJI, que pode ocorrer nas próximas horas. Outro detalhe é que empresas como a Autel estão se mexendo para aumentar a participação de mercado ainda dominada pela DJI. Depois de anos com drones apenas para o segmento topo de linha para consumidores, a Autel anunciará no dia 28 de setembro os modelos Autel EVO Nano e Autel EVO Lite como já notíciamos.

Via: DroneXL