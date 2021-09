Drone FIMI X8SE 2022: Câmera 4K, 48MP, 10Km de distância + 35 minutos de voo por US$399

A FIMI vai lançar o drone FIMI X8SE 2022 no dia 27 de setembro, mesma data que começam as vendas do drone que chegará custando US$399. Para tornar o drone mais atrativo, a empresa que é uma submarca da Xiaomi, fez algumas modificações bem interessantes sobre a versão anterior, entre elas melhorando o sistema de comunicação entre drone e controle alcançando até 10km de distância e promessa de baixa latência, importante para a qualidade das imagens recebidas e também para a respostas ao comando do controle. A câmera também recebeu otimizações, foi implementado um sensor Sony de 48MP com tecnologia Quad Bayer, mesma utilizada pelo DJI Mavic Air 2. Outro destaque é que a empresa menciona um suporte moderado contra chuva e resistência ao vento escala 8, bem alto e superior a escala 5 dos modelos para consumidores da DJI. Por fim, um drone com tela integrada bem no estilo Smart Controller também foi lançado pela FIMI, mostrando a aposta da empresa no ramo de drones para consumidores.

A FIMI é uma submarca da Xiaomi que ficou responsável pelos drones da empresa, sendo que todos os modelos da empresa lançados nos últimos anos levem o nome X8, incluindo o recente lançamento FIMI X8 Mini, modelo que pesa abaixo de 250 gramas, ao menos quando utilizando uma bateria, já que existe dois formatos. Voltando ao FIMI X8SE 2022, é um drone que chega trazendo importantes tecnologias e um preço bem atrativo. Eu tive uma experiência bem curta com um modelo FIMI X8SE em sua primeira geração, mas que acabou “morrendo” após um update de firmware, espero futuramente mudar minha opinião, quem sabe com esse modelo.

Principais características do FIMI X8SE 2022:

– Drone com apelo portátil e design dobrável

– Câmera 4K

– Sensor Sony de 1/2″ polegada, 48MP com tecnologia Quad Bayer e abertura f/1.6

– Gimbal de 3 eixos com 3ª geração de estabilização

– Até 10 Km de distância de controle com tecnologia de comunicação RokLink de 3ª geração

– Autonomia de voo de até 35 minutos

– Design para voos em chuva e neve moderada

– Resistência ao vento escala 8

– GPS + GLONASS + BEIDOU

– Altitude máxima de 800 metros

– Aplicativo de controle com interface remodelada

– Modos de voo inteligentes

– Sistema para seguir objeto

– Compatível com as regras do Remoto ID



Além do drone, outro destaque será o novo controle remoto com tela integrada vendido separadamente, bem ao estilo do DJI Smart Controller. O modelo de controle de acompanha o drone é semelhante aos já conhecidos, já o novo se destaca pela tela integrada que dispensa o uso de um smartphone. Esse novo controle tem compatibilidade com o FIMI X8SE 2022, situação que deve ser estendida para futuros modelos com a tecnologia de conexão RokLink. O preço do controle ainda não foi divulgado pela FIMI.

O lançamento oficial do FIMI X8SE 2022 vai acontecer no dia 27 de setembro, com as vendas iniciando no mesmo dia pela AliExpress. O drone chega custando US$399, um valor bem atrativo que coloca ele em briga com vários outros modelos, como DJI Mini 2, DJI Mini SE, HJubsan Zino Mini SE e Mini Pro e o próprio FIMI X8 Mini, drones que custam entre US$300 e US$500 dólares. Ele chega com uma missão bem difícil, porque a variedade nessa faixa de preço é grande, sem contar que a Autel já anunciou a chegada de seu novo drone pensando abaixo de 250 gramas, o Autel EVO Nano ou apenas Autel Nano.

