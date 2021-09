Drone pequeno e baratinho Autel Nano será concorrente direto do DJI Mini 2

A Autel Robotics fez uma publicação em suas redes sociais confirmando o lançamento de uma nova linha de drones, que muito provavelmente vai se chamar Autel Nano ou Autel EVO Nano, já que na própria publicação a empresa utilizou a hashtag #Nano.

Drone Autel Nano será lançado logo e deve concorrer diretamente com o DJI Mini 2

A publicação não da detalhes, mas já mostra que a linha será composta por modelos em quatro cores diferentes: laranja, vermelho, branco e cinza. Analisando essa foto e os boatos já vazados, também da para chutar que alguma versão pode ter sensores na parte frontal. Por fim, a mensagem fala que a espera está acabando em nano segundos, ou seja, o lançamento está próximo.

O Autel Nano seria um concorrente direto do modelo DJI Mini 2, atualmente um dos maiores sucessos do mundo em drones para consumidores por trazer uma série de características interessante aliados a um preço.

Rumores sobre possíveis especificações do Autel Nano:

– Drone de alta qualidade com peso inferior a 250 gramas

– Quatro opções de cores: alaranjado, vermelho, branco e cinza

– Altamente portátil

– Funcionalidades de voo inteligente

– Cerca de 30 minutos de voo por bateria

– Distância de controle de 10Km

– Versão sem sensores e com sensores

Considerando que os drones Autel EVO II tem especificações técnicas e tecnologias tão boas quando o melhor drone da DJI no momento, é de se esperar que ao menos uma versão do Autel Nano traga especificações ainda melhores do que as do Mini 2. Agora é esperar para ver o que a empresa está preparando.

Vamos ter algumas novidades sobre a Autel nos próximos dias, então fique ligado no Mundo Conectado para mais novidades.

