Drone Sony Airpeak S1 entra em pré-venda no Japão e logo também nos EUA

A Sony abriu na semana passada a pré-venda do drone Sony Airpeak S1 no Japão, agora a fabricante finalmente está lançando o modelo e indicando que ele deve ficar disponível em breve nos Estados Unidos. A nova aeronave da empresa é focada para produtores de conteúdo e fotógrafos, mas também promete ser bastante utilizada por cineastas, possuindo suporte para algumas das câmeras de cinemas mais vendidas pela Sony.

O drone da gigante japonesa é feito focado para uso profissional e por isso tem um valor bastante elevado, chegando com um preço de US $ 9.000, cerca de R$ 48 mil reais. Com esse preço a empresa está enviando o drone sem nenhum equipamento adicional, apenas com uma bateria extra, isso mostra que ele é feito apenas para quem realmente pretende usar ele para trabalhar.

Além de ser focado totalmente para fotografia aérea, o aparelho também quer se destacar bastante para ser usado na cinematografia profissional, por isso a Sony trouxe alguns recursos para chamar a atenção dos cineastas. Atualmente o Sony Airpeak S1 é o menor drone do mundo a ter suporte para as câmeras da série Alpha, como os modelos 9, 7S e FX3 da empresa, que são bastante utilizadas por oferecerem imagens com ultra-alta definição.

Dentre as novidades presentes na aeronave se destaca recursos como seu controle remoto avançado e o sensor de obstáculos, que promete ajudar o piloto a manter o voo bastante seguro. O drone também possui a possibilidade de um controle automático de voo, além de poder ser gerenciado via nuvem, onde também é possível ter algumas informações sobre o voo.

O gerenciamento do modo de voo automático também pode ser feito através do aplicativo “Base Airpeak”, que permite que os usuários gerenciem o plano de voo da aeronave, como criar rotas. A Sony garante que seu aparelho é capaz de fornecer resistência contra ventos fortes de até 70 km/h, com isso, permitindo realizar filmagens bastante estáveis.



A Sony lançou o Sony Airpeak S1 no Japão na última sexta-feira, dia 24 de setembro, pelo preço de US $ 9.000, segundo algumas publicações na página oficial do modelo, a empresa sugeriu que logo a aeronave também será vendida nos Estados Unidos.

Fonte: Sony, DroneDJ