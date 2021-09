Drones AUTEL EVO Nano e Autel EVO Lite tem fotos e especificações vazadas

A Autel Robotics vai anunciar no dia 28 duas novas linhas de drones, Autel EVO Nano e Autel EVO Lite, modelos que vão competir diretamente com as linhas Mini e Air da DJI. O leaker Jasper Ellens segue com seus vazamentos e agora libera mais detalhes do que a Autel está preparando, e você que está lendo essa notícia se prepara também, porque a empresa chega forte com produtos trazendo tecnologias acima dos modelos da DJI, incluindo um modelo EVO Lite com câmera 6K e abertura f/2.8 até f/11, parecida com a câmera do modelo topo de linha da empresa atualmente, o EVO II Pro, e teoricamente bem superior a do Air 2S. Mas não para por ai, além do EVO Lite, também tem a linha EVO Nano com os modelos abaixo de 250 gramas, que terão Câmera 4K e sensores de obstáculos em três direções, algo que a DJI ignora até então em sua linha mais simples.

Autel EVO Lite

Abaixo fotos dos modelos da linha EVO Lite, que chegam para brigar o segmento intermediário com valores que devem ficar entre $800 e $1100 dólares. A linha terá dois modelos, um com câmera 6K de uma polegada e abertura f/2.8 até f/11, e outro com uma câmera de 50MP, sensor de 1/1.28 polegadas. Ambos terão autonomia de voo de até 40 Minutos e distância de controle de até 10Km.

Autel EVO Nano

Já a linha Autel EVO Nano como colocado tem drones abaixo de 250 gramas e os modelos mais baratos da Autel, nem por isso deixou de trazer tecnologias importantes como sensores de obstáculos, que nenhum DJI Mini tem até hoje, mesmo o modelo topo de linha Mini 2. Os valores dessa linha de acordo com Jasper, devem variar entre $500 e $650, com foco na disputa de mercado com o modelo Mini 2 que custa a partir de $450 dólares. Aparentemente os modelos da Autel devem custar levemente mais do que os concorrentes diretos da DJI.

Como destaque em especificações, um modelo com câmera 4K e sensor de 1/2 polegadas e abertura f/2.8, já outro modelo com câmera com sensor de 1/1.28 polegadas e abertura f/1.9. Ambos tem autonomia de voo de 30 minutos e distância de controle de até 10Km, além de sensores em três direções em ao menos um dos modelos.



