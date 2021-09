Drones mostram lava de vulcão engolindo dezenas de casas em La Palma

O Vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, na Espanha, entrou em erupção nesta última segunda-feira (20), e vêm causando enorme destruição por onde passa. A lava invadiu ruas residenciais, forçando moradores da região à abandonarem suas propriedades. Vídeos gravados por drones mostram a extensão da destruição causada pela erupção.

Sergio Rodriguez, prefeito de La Palma, comentou que a lava “não deixou absolutamente nada em seu caminho”, sugerindo que levará muito tempo para que os residentes possam voltar para suas casas.

A captura impressionante de imagens, realizada por drones, mostra o momento em que a lava se choca com uma piscina de uma das residências do local, além de mostrar um “muro” de lava incandescente avançando sobre as ruas, enquanto os bombeiros locais observam sem poder fazer nada.

Existe uma grande preocupação com o momento em que a lava atingir o mar, pois o encontro do magma com o mar pode gerar explosões, ondas de água fervente, incluindo nuvens tóxicas, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento, a erupção do Cumbre Vieja destruiu 166 construções e a lava cobriu 103 hectares de La Palma.

A expectativa era de que a lava atingiria o mar segunda-feira durante a noite, porém tal previsão foi postergada devido a lentidão com que o magma avança sobre as casas. Patrick Allard, diretor de pesquisa do instituto francês de geofísica do Globo, em Paris, comenta que a possibilidade de criação de nuvens tóxicas, é real e perigosa. “As nuvens criadas pela interação entre a água do mar e a lava são muito ácidas, podem ser perigosas se alguém estiver muito perto”, comentou Allard.

Atualmente a lava encontra-se a 2km de distância do mar, avançando cerca de 200 metros por hora. As autoridades locais não forneceram uma nova previsão de em qual dia ocorrerá o encontro entre magma e água do mar. Como existem muitas casas no local, existem uma maior dificuldade para acompanhar a destruição.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Uol