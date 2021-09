Duda Reis fala sobre redes sociais: ‘Tenho medo de ser autêntica’

Duda Reis, de 20 anos, está em uma nova fase. Em uma entrevista a revista Quem, ela revelou que está focada na carreira de atriz. Porém, a jovem admitiu que lidar com as redes sociais não é tarefa simples, mas procura não se contaminar por comentários tóxicos

“Às vezes, uma pessoa – até então muito amada – passa a receber uma onda de ódio. É um pouco exaustivo. Abrindo muito meu lado pessoal e sendo franca, eu tenho medo de postar as coisas na internet. Tenho medo de ser autêntica, tenho medo de ser eu. Você acaba fazendo um post e já pensa no que as pessoas vão falar e comentar, mas nem sempre você está bem para ouvir ofensa. Há uma diferença entre crítica construtiva e ofensa. Aí, vem aquele discurso; ‘Você é figura pública e tem que…’. Tenho que nada! Todo mundo tem o direito de fazer uma crítica construtiva, mas ofender? Não. A internet não é terra sem lei. Confesso que tenho medo de postar e me sinto até infeliz em não poder ser eu mesma, sabe?”, diz.

“Quero focar na minha carreira, não tenho um desejo de engravidar agora. Estou 100% focada na carreira”, afirma ela, que está confirmada no elenco de um filme voltado ao público teen a ser lançado no streaming.

Atualmente solteira – ela acabou de terminar o namoro com Bruno Rudge, irmão da influencer e empresária Lalá Rudge.

Vale ressaltar que Duda foi lançada na TV como a adolescente Mari em Malhação – Toda Forma de Amar (Globo, 2019). Atualmente, ela soma mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e tem parte da vida acompanhada por eles.