Duelo que pode confirmar um dos classificados da Série C muda de local. Confira! – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – O sábado (25) será cheio de emoções com a disputa de forma completa da 18ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo com o rebaixamento já decretado, o Santa Cruz terá um jogo importante nesta derradeira rodada, afinal irá enfrentar o Botafogo-PB, que é um dos concorrentes diretos pela classificação do Grupo A.

Por conta da importância da partida, a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar o local do duelo. Inicialmente marcado para o Estádio do Arruda, o confronto irá acontecer na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O horário segue sendo às 17h.

A mudança de local foi um pedido do próprio clube mandante, segundo a CBF. Rebaixado desde a rodada passada, o Santa Cruz não tem mais chances sequer de sair da lanterna da chave.

Já o Botafogo-PB está na quarta posição e só depende de suas forças para avançar. Com 26 pontos, caso empate ou perca o jogo precisará de uma combinação de resultados.