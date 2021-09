DuoSense inicia nova temporada na Varanda do SESI Rio Vermelho

A partir desta quinta-feira (16), o DuoSense (duo de violões e gaita harmônica) dá início a sua nova temporada na Varanda do Sesi Rio Vermelho. Com 20 anos de carreira, o grupo apresenta um show instrumental recheado de composições próprias e interpretações de clássicos da MPB.

No repertório, há também canções de jazz e bossa nova com arranjos para dois violões, como: ‘Água de Beber’ de Tom Jobim, ‘Estrada do Sol’ de Dolores Duran e Tom Jobim, ‘Assum Preto’ de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, dentre outras.