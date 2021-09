Dupla é flagrada com maconha em região de mata no Feitosa

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) apreendeu nesta terça-feira, 28, dois quilos de maconha que estavam em poder de uma dupla, em meio a uma mata, na Grota do Moisés, no bairro Feitosa. Os policiais contam que estavam realizando uma incursão na região quando flagraram dois homens, de 18 e 35 anos,…

Os policiais contam que estavam realizando uma incursão na região quando flagraram dois homens, de 18 e 35 anos, com a substância entorpecente, além da quantia de R$ 100 e um smartphone.

A dupla foi presa e o material apreendido, depois encaminhado à Central de Flagrantes, onde prestaram esclarecimentos à delegada Elizabeth Sampaio Moreira.