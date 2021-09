Dupla Péricles e Leonardo será fixa nas sextas do Hype Bar; veja programação

Depois da estreia de sucesso na véspera do último feriado, a participação da dupla Péricles e Leonardo é garantida toda sexta-feira no Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados. Nesta sexta, 10 de setembro, os músicos dividem a trilha sonora com o Forró do Tico.

Já no sábado (11), o DJ Pedro Chamusca traz sua mistura de Eletrônico, Funk e Pagode para animar a reestreia da DJ Gabriela Nilo, que estará retomando as apresentações após 18 meses afastado por conta da pandemia.

No domingo (12) será a vez do cantor e compositor Guga Meyra subir ao palco. Ele lançou recentemente a música “Romântico Delivery” com participação de Leo Santana. Em parceria com o artista, dividirá o palco o duo eletrônico Attractive Noise.

Toda a programação do Hype terá início às 18h. As reservas podem ser feitas pelo DIRECT do perfil do espaço chamado @hypebar.salvador. A programação musical será acompanhada pelo público das mesas e o acesso só será liberado aos clientes com pelo menos 1ª dose da vacina contra a Covid-19.