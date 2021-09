Durante fuga, homem deixa cair sacola com munições e drogas

Uma sacola com munições, maconha e cocaína foi apreendida, neste sábado, 25, durante uma ação policial da Força Tarefa Rocam, pertencente ao 3º BPM. O caso aconteceu na Ria Boa Sorte, bairro Primavera, cidade de Arapiraca, agreste alagoano. O 3º BPM informou que a guarnição policial recebeu uma denúncia de que existia um homem dentro…

3º BPM

Uma sacola com munições, maconha e cocaína foi apreendida, neste sábado, 25, durante uma ação policial da Força Tarefa Rocam, pertencente ao 3º BPM. O caso aconteceu na Ria Boa Sorte, bairro Primavera, cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

O 3º BPM informou que a guarnição policial recebeu uma denúncia de que existia um homem dentro de uma casa da região comercializando entorpecentes. Ao perceber a aproximação da PM, o indivíduo entrou rapidamente na casa e pulou o muro dos fundos da residência. Antes, ele deixou cair uma sacola com quatro munições de revólver calibre 38, seis pinos de cocaína e dois tabletes pequenos de maconha.

Com a autorização da companheira do acusado, a PM realizou buscas no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, a mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil, em Arapiraca, como testemunha. O material ilícito também foi apreendido.