Durante investigações, polícia encontra ‘passagem secreta’ em apartamento de ator morto

O ator Luiz Carlos Araújo, conhecido pelo seu papel na novela “Carinha de Anjo”, do SBT, foi encontrado morto em São Paulo no último sábado (11). A polícia investiga as causas da morte desde então e o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia traz alguns relatos da investigação.

As informações são do . que teve acesso ao B.O. Nele constam relatos da equipe policial que esteve no apartamento do ator. Segundo o documento obtido pelo site, dentro do quarto os policiais encontraram uma “grande área aberta”, eles perceberam que esse local dava acesso ao apartamento sem precisar passar pela portaria do prédio, uma espécie de “passagem secreta”.

A polícia segue trabalhando no caso e aguarda a perícia de alguns itens que foram encontrados na casa, além do relatório detalhado do IML (Instituto Médico Legal), para concluir a investigação.