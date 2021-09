‘É a cereja do bolo’ – Futebol Interior

Aracaju, SE, 27 (AFI) – O Falcon conta as horas para disputar a sua primeira final na história. Fundado recentemente, a equipe de Barra dos Coqueiros vem fazendo bonito no Campeonato Sergipano A2 Sub-20, chegando na decisão de maneira invicta, com seis vitórias e dois empates. De olho na taça e na classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, o time treinado por Erick Luchetti finalizou a preparação para enfrentar o Santa Cruz na manhã desta segunda-feira, 27, no CT Ninho de Talentos.

Contente com a campanha do Falcon logo em seu primeiro campeonato, Luchetti falou sobre a expectativa para a final de amanhã, 28, no Batistão. Segundo o treinador, o time vem correspondendo à altura do que foi determinado pela direção do clube.

“Esperamos fazer um bom jogo, desempenhar um bom papel e realizar um grande espetáculo para quem assistir. Claro que a final é um jogo mais nervoso e resolvido em detalhes, mas vem tudo dentro do nosso planejamento. Desde o início, traçamos algumas metas e, até agora, todas foram alcançadas. Esperamos fechar a competição com esse título, logo na primeira participação da história do clube, e a vaga na Copa São Paulo”, projeta.

A CAMPANHA

Para chegar na finalíssima, o Falcon deixou para trás o Riachão, após vencer por 2 a 1 no agregado, na semifinal. Erick Luchetti fez um balanço do desempenho até aqui, comentando também sobre o Santa Cruz, adversário na briga pela taça.

“Vamos enfrentar um adversário qualificado, bem equilibrado na parte ofensiva e defensiva. Com muito respeito, pés no chão e humildade, a gente vai buscar fazer um bom jogo para ser coroado com o título. Enfrentamos adversários fortes durante a competição, campos que prejudicaram o nosso estilo de jogo, mas chegamos até aqui. Acho que agora é buscar a cereja do nosso bolo, mostrando que o trabalho inicial do Falcon vem sendo bem desenvolvido”, finaliza o treinador.

A PARTIDA

Falcon e Santa Cruz se enfrentam nesta terça-feira, 28, pela decisão do Campeonato Sergipano A2 Sub-20. A bola rola a partir das 15h30, na Arena Batistão, em Aracaju. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão do título e da vaga na Copinha será nos pênaltis