“É grande o bicho” – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – A maioria dos estádios no futebol brasileiro segue com portões fechados. Ainda assim, uma “torcedora” – sem máscara e ingresso – tentou acompanhar Cruzeiro e Glória pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. A “torcedora” era uma cobra e precisou ser retirada de campo. (ASSISTA O VÍDEO ABAIXO A PARTIR DE 20’22”)

Ela deu o ar da graça antes da bola rolar e foi avistada por Anderson Pico, ex-lateral do Flamengo e, que hoje, atua pelo Cruzeiro. Os funcionários do estádio foram até lá para retirar o réptil de campo. Ele usaram uma pá e um lixo para colocá-la dentro.

“É um animal por ali, não sei se é uma cobra. Está sendo retirada pelo funcionário do Cruzeiro com bastante cuidado, por isso houve uma junção dos jogadores perto de onde vai atuar o Anderson Pico no 1° tempo. É uma cobra mesmo. Olha, ainda bem que o pessoal viu antes, hein? É grande o bicho”, disse Daniel Félix, narrador da FGF TV.

Por conta da presença do animal, o jogo sofreu um certo atraso até a cobra ser capturada e retirada de campo. Futebol raiz no Gauchão.