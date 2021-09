É ouro no amor: Rebeca Andrade engata romance com ‘bombeiro gato’

Parece que alguém conquistou o primeiro lugar no pódio do coração de Rebeca Andrade. De acordo com informações do jornal Extra, a ginasta engatou um romance com o chefe do Corpo de Bombeiros, Matheus Terra. Ambos foram flagrados juntos durante um passeio na praia.

Já chamado pela web de “bombeiro gato”, o affair de Rebeca tem 29 anos e já possui 100 mil seguidores em sua página no Instagram. Os pombinhos ainda não se pronunciaram sobre o clima entre eles, mas fontes disseram para a publicação que eles estão se conhecendo melhor.

Chegou a hora?



A campeã olímpica Rebeca Andrade disse em agosto desse ano que estava em busca de um amor para chamar de seu. A ginasta fez questão de deixar isso claro, ao ser questionada nas redes sociais.

“Está difícil namorar, gente. Estou aqui esperando o meu presente de Deus. Só por isso fico solteira. Mas, assim, vi uma brecha, estou namorando”, anunciou ela com muito bom humor.