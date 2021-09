‘É outro campeonato a partir de agora’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 27 (AFI) – O Criciúma se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27) já de olho na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, onde terá pela frente Paysandu, Ituano e Botafogo-PB na briga pelo acesso. O rival paraense, que é uma das equipes mais tradicionais da chave, será o adversário da estreia. Em entrevista neste começo de semana, o técnico Paulo Baier fez uma análise do que o time carvoeiro terá pela frente.

“É outro campeonato a partir de agora. Não podemos cometer erros porque é um tiro curto, mas acredito muito no desempenho dos atletas e a gente vem crescendo de produção na hora certa. Estamos no caminho certo. Nosso grupo nessa segunda fase será complicado, assim como foi na fase classificatória. Mas, sabemos que o caminho certo é beliscar alguns pontos fora de casa para seguirmos todo o tempo na parte de cima da tabela”, disse o comandante, que comentou sobre a importância da volta da torcida justamente nesta reta final.

“Agora é o momento de o torcedor abraçar e voltar de novo a torcida, se Deus quiser ela vai voltar, precisamos do nosso torcedor, mas eu quero aquele torcedor dos 90 minutos, que ajude, mesmo estando perdendo ou empatando, estar incentivando no momento de jogo, depois se perder aí pode cobrar”.

Na noite desta segunda-feira (27), a CBF divulgou a tabela das três primeiras rodadas da segunda fase. A partida contra o Paysandu, que marcará a estreia, foi agendada para esse domingo (03), às 18h, em casa, no Estádio Heriberto Hülse.