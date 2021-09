É pavê ou para comer? Inove na tradicional receita francesa com passo a passo delicioso

Se tem uma sobremesa que marca presença no cardápio de comemorações em família e também nas resenhas ao redor da mesa é o pavê. O doce clássico, que tem um lugar especial no coração de muitos, é caracterizado pelas camadas de creme e biscoito, mas não se engane: existem inúmeras variações dessa sobremesa tradicional.

A influenciadora Day Ferreira, do perfil Receitas da Day no Tiktok, ensina uma versão diferenciada do pavê para não só ver, mas também comer. Confira: