É treta! Rico Melquiades discute com Tati e berra: ‘Você é quebra barraco e eu também’

Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades protagonizaram uma verdadeira confusão na noite do último domingo (26) em “A Fazenda 13”. O ex-MTV declarou aos berros que era barraqueiro da mesma forma que a funkeira: “Você é quebra barraco e eu também!”.

Tudo começou após Tati opinar sobre a divergência entre Erika Schneider e MC Gui, o que não agradou a Rico. “Vim falar, não posso falar? E você pode se doer, é um direito seu. Hipocrisia total”, disse a cantora.

O influencer “tomou as dores” da amiga e defendeu a loira. “Hipocrisia nada! Hipocrisia é você chegar em uma conversa na qual não foi chamada”. “Mas eu posso me meter! E aí, amor, está se incomodando?”, gritou. “Mas eu posso me meter! E aí, amor, está se incomodando?”, respondeu Tati aos berros.

Após muito bate-boca, outros peões começaram a separar os dois e Rico disparou: “Você é ‘quebra barraco’ e eu também! Aqui encontra um igual a você! Ela é barraqueira lá fora, mas aqui, encontra um igual! Olho por olho e dente por dente”.

Confira o momento da discussão: