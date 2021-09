‘É um primeiro passo’ – Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 14 (AFI) – Lutando contra o rebaixamento no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA conseguiu dar mais um passo para tentar segurar a sua permanência na terceira divisão. Neste final de semana, o Leão do Sisal recebeu e venceu o Volta Redonda-RJ, no Estádio Barradão, em Salvador, por 1 a 0. Ao fim da partida, o auxiliar Fábio Frubal que foi quem ficou à frente da equipe na beira do gramado, falou sobre a entrega da equipe durante os 90 minutos

“Nós sabíamos que era uma guerra, que pra gente só tinha um resultado. O grupo todo mentalizou a ideia de que não podia passar de hoje, a gente tinha que ganhar. Lutamos pela bola em cada palmo do campo. Estamos na briga. Foi só um pequeno passo, mas estamos reagindo na competição”, disse o auxiliar técnico que substituiu Jonilson Veloso que estava suspenso.

Com o resultado, o Jacuipense chegou aos 15 pontos, mas por enquanto segue na vice-lanterna da chave. O Floresta-CE, primeiro time dora do Z2 tem 16. Focado em mais um resultado positivo, o time baiano volta a campo no próximo domingo (19) quando visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, às 20h.

Para o duelo, o Leão do Sisal terá um retorno e uma baixa. Quem volta é o técnico Jonilson Veloso, que após ser expulso contra o Manaus cumpriu suspensão diante do Volta Redonda. Por outro lado, o volante Peixoto está fora após levar o terceiro cartão amarelo.