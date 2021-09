‘É um sonho jogar ao lado dele’ – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ,Luiz Henrique, atacante de apenas 20 anos, se transformou no principal destaque na vitória do Fluminense sobre o São Paulo, por 2 a 1, neste domingo à noite, no Maracanã, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele marcou o segundo gol carioca, após receber uma assistência de Fred, que recebeu muitos elogios do jovem companheiro de time.

“É um sonho jogar ao lado de Fred, porque eu vi ele jogar na seleção (brasileira) quando era criança. Ele é um cara muito bom, que nos orienta nos treinamentos e nos jogos. Hoje ele me deu o passe e consegui marcar o gol”, comentou o grandalhão, de 1,82m e que já desperta interesse de clubes estrangeiros.

Este foi seu terceiro gol pelo clube, mas, segundo ele, muito importante. “Marcar um gol sempre é importante ainda mais num clássico como este, e ser o gol da vitória, podendo ajudar minha equipe”, concluiu.

Importante também para o técnico Marcão, que continua invicto no cargo há cinco jogos, com duas vitórias e três empates. A semana, porém, será decisiva. Pela Copa do Brasil, o time carioca vai enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão. Será o jogo de volta das quartas de final, com a dura missão de tentar reverter o primeiro resultado negativo, uma derrota por 2 a 1 no Engenhão.