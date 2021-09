Edson Cariús celebra primeiro gol na volta ao Ferroviário e projeta decisão contra o Manaus – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 14 (AFI) – Na tarde da última segunda-feira (13), o Ferroviário goleou o Paysandu, por 5 a 1 e quebrou uma sequência sem vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos gols do Ferrão foi marcado pelo atacante Edson Cariús, o primeiro dele, na volta a equipe cearense. Cariús celebrou o seu primeiro gol na série C.

“Fazer gols é sempre bom e traz muita confiança. Já estava um pouco incomodado pelo fato de não ter feito gol, eu sempre me cobro muito. Foi um alívio enorme marcar esse gol que ajudou a nossa equipe a conquistar os três, que era o mais importante”, disse.

JOGO DE “SEIS PONTOS“

Com a vitória, o Ferroviário encostou de vez no grupo dos quatro primeiros. O Tubarão da Barra chegou aos 23 pontos, mesma pontuação do Botafogo-PB, primeira equipe dentro do G4 do grupo A. Na próxima rodada o Ferroviário enfrentará mais um concorrente direto, o Manaus, fora de casa. Edson Cariús destacou a importância da vitória sobre o Paysandu e projetou a partida contra o Manaus.

“Essa vitória sobre o Paysandu traz uma moral extra para a nossa equipe. Vamos ter uma semana de trabalho um pouco mais tranquila e vai ser importante para a nossa preparação. O Manaus é o líder do nosso grupo, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mais uma decisão. A nossa expectativa é chegar lá e buscar o resultado positivo”, concluiu.